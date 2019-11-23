أخبار مصر | الصعيدي: اكتشفنا 200 تمثال في خبيئة مومياوات الحيوانات المقدسة بسقارة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصعيدي: اكتشفنا 200 تمثال في خبيئة مومياوات الحيوانات المقدسة بسقارة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد الصعيدي مدير المكتب العلمي لمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار إننا اكتشفنا 200 تمثال من أحجام وأشكال وخامات مختلفة في الخبيئة التي عثرنا عليها في منطقة سقارة والمعلن عنها صباح اليوم.

وأشار "الصعيدي" إلى أن التماثيل من برونز وخشب وحجر والخشب منها تماثيل مذهبة، وكشفت وزارة الأثار إن البعثة العاملة في منطقة سقارة برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار اكتشفت خبيئة للتماثيل ومومياوات الحيوانات منها 25 مومياء وتماثيل قطط، منها 5 كانت ذات حجم أكبر وكشفت فحوص الأشعة المقطعية أنها لأسود صغيرة "أشبال"، والكشف يعتبر هو الأكبر في 2019 ولكنه ليس الأخير، وأضاف أنه يتشرف بالعمل مع هذا الجيل من الأثريين الذي أثرى مصر بعدد كبير من الاكتشافات الأثرية، التي رفعت أسهم مصر في سوق السياحة العالمية.

وبها أكبر جعران في التاريخ، ومومياء لأسود صغيرة وكل هذا كان موجود في حفرة بها 25 صندوق بها كل هذه المومياوات، فالحفائر ليست مقبرة وإنما هي خبيئة مومياوات للحيوانات المقدسة.

وكان مصدر من داخل وزارة الأثار قد كشف لـ"الخليج 365" أن الكشف في موقع حفائر تعمل فيه بعثة مصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتبعد عن مقبرة واح تي المكتشفة ديسمبر 2018 بـ 3 أمتار جهة الغرب، ويسمي الموقع بـ "البوباسطيون"، والاسم يعني جبانة الحيوانات المقدسة، والمقبرة كبيرة ممتلئة بتماثيل ومومياوات لحيوانات وطيور مختلفة الأحجام والأنواع، ومنها أنواع يتم العثور عليها محنطة للمرة الأولى.

Advertisements

مومياوات حيوانات وطيور متعددة

وقال المصدر إنه تم العثور على مومياء وتمثال لحيوان النمس، ومومياء لطائر أبو منجل الذي يمثل صورة المعبود تحوت سيد الحكمة والكتابة، ومومياء لطائر الصقر، ومومياء لثعبان الكوبرا، ومجموعة من التمائم مختلفة الأحجام وتمثال للإله أوزوريس، وكذلك تم العثور على مومياوات قطط وتماثيل لها من الحجارة وبعضها ملون بشكل رائع.

تماثيل متنوعة وتوابيت خشبية

وأضاف: أن الكشف يضم مجموعة رائعة من التوابيت الخشبية الملونة وكذلك عدد من التماثيل الخشبية أيضًا ذات الألوان الرائعة، ومقاصير خشبية ملونة يعتليها المعبود حورس مذهب، والتماثيل يتجاوز عددها الـ 20 تمثالا مختلفة الأطوال والأحجام، ومنها تماثيل طولها متر وأخري أقل من متر، وبعضها أبيض اللون والآخر يميل لونه إلى الاحمرار، وموقع الكشف الجديد بكر ومهم وينبئ بكنوز كثيرة قادمة.

مومياء أسد وجعران ضخم

كما كشف المصدر عن مفاجأة، وهو أن البعثة عثرت على مومياء أسد، وهو يفسر ما أثير عن الكشف عن حيوان غريب -الذي جاء في تصريحات وزير الأُثار بلندن- والذي تم فهمه خطأ، من أنه تم العثور على مومياء لحيوان يمثل أصلًا لتمثال أبو الهول، كما كشف عن مفاجأة أخري وهي عثور البعثة على مومياء جعران ضخم، يعد أضخم جعران مكتشف حتى الآن وهو يشبه السلحفاة الصغيرة.