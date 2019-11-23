أخبار مصر | محافظ أسيوط يستقبل "سعفان" لإطلاق البرنامج الأول لتأهيل متحدي الإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ أسيوط يستقبل "سعفان" لإطلاق البرنامج الأول لتأهيل متحدي الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، قبل قليل بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، محمد سعفان وزير القوى العاملة لإطلاق البرنامج الأول الذى تنظمه مديرية القوى العاملة بالمحافظة، من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل 50 متدربا من متحدى الإعاقة للمشاركة فى سوق العمل والتى تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما.

كما يقوم الوزير والمحافظ بتسليم عددا من عقود العمل لمتحدي الإعاقة ، وشهادات أمان للعمالة غير المنتظمة ، وتوقيع اتفاقيات عمل جماعية بصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لنحو 5 ألاف عامل بالقطاع الخاصة ، وافتتاح ملتقي التوظيف الثاني الذي يوفر أكثر من 7 ألاف فرصة عمل ، فضلا عن تكريم عدد من الشركات المشاركة في المبادرة ، وشهادات تخرج لأوائل الخريجين من مركز تدريب المديرية للتدريب علي بعض الحرف.