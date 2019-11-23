أخبار مصر | وزيرة السياحة تجتمع مع رئيس "تشاودهاري" العالمية لمناقشة التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة السياحة تجتمع مع رئيس "تشاودهاري" العالمية لمناقشة التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اجتماعا مع رجل الأعمال النيبالي، نيرفانا تشاودهاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة تشاودهاري العالمية Chaudhary Group، لمناقشة سبل التعاون بين وزارة السياحة ومجموعة تشاودهاري في مجال الاستثمار السياحي في مصر خلال الفترة المقبلة.

واستهلت الدكتورة رانيا المشاط، الاجتماع بالإشارة إلى الزيادة التي تشهدها الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن عام 2019 شهد زيادة ملحوظة في أعداد السائحين، وموضحة أن هذه الأرقام تعكسها الإيرادات التي تحققت في العام المالى 20182019 والتى بلغت ١٢،٦ مليار دولار وهي أعلى إيرادات سياحية في تاريخ السياحة المصرية.

وأكدت الوزيرة، الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في مصر بقطاع السياحة الذي يساهم بـ15% من الناتج المحلى الإجمالي، لافتة الى أن الدولة أصبحت تنظر الى قطاع السياحة من منظور اقتصادي، وموضحة أن هذا القطاع يعد من القطاعات الهامة التي تساهم في توفير النقد الأجنبي وفي خلق فرص عمل.

وأشارت إلى أن الهدف الأشمل لبرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والذي أطلقته الوزارة في نوفمبر ٢٠١٨، هو توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.

وقالت إن وزارة السياحة المصرية نجحت في تغيير النظرة الى القطاع، فالسياحة ليست مجرد أرقام، السياحة صادرة خدمية، مشيرة الى أن قطاع السياحة من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا وتأثيرا في اقتصاديات الدول، فهو يساهم في 10% من الناتج المحلى الاجمالى العالمى ويوفر 110 من كل فرصة عمل، و١٥ من كل فرصة عمل جديدة يوفرها هذا القطاع الهام.

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ومن جانبه، أشار رجل الأعمال النيبالي نيرفانا تشاودهاري والرئيس التنفيذي لمجموعة تشاودهاري إلى أن المجموعة تولى السوق المصري أهمية كبيرة، لافتا إلى تطلع المجموعة للاستثمار في الفنادق في مصر خاصة في القاهرة، وذلك في ظل الزيادة الملحوظة التي تشهدها الحركة السياحية الوافدة الى مصر من كافة دول العالم، وقال أن المجموعة تمتلك ما يقرب من ١٣٦ شركة تعمل في مجالات مختلفة، وأن الشركة المتخصصة في مجال الضيافة تدير حوالي ٨٢ فندقا ومنتجعا حول العالم في اسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وخلال اللقاء استعرضت الوزيرة المحاور الخمسة لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري، لافتة الي أنه لأول مرة يتم تطبيق إصلاحات هيكلية في قطاع السياحة المصري وذلك من خلال إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري كإطار للسياسات العامة، مشيرة الي أن الوزارة حرصت على إشراك كافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع من حكومة وقطاع خاص عند صياغة هذا البرنامج لتكوين رؤية موحدة لكافة شركاء المهنة، وأضافت أن القطاع الخاص يمثل ٩٨% من قطاع السياحة المصرى.

وأوضحت أنه عندما بدأت الوزارة فى خطوات الإصلاح وضعت نصب أعينها عنصرين غاية في الأهمية لرفع تنافسية قطاع السياحة؛ وهما: الاستثمار في العنصر البشرى ورفع كفاءة العاملين بالقطاع من خلال التدريب الفني والمهني المؤسسي، بما يعزز مستوى الخدمة السياحية المقدمة، والعنصر الثاني هو رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية وخاصة الفندقية لتنافس مثيلاتها العالمية، وفي هذا حرصت وزارة السياحة على تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وغرفة المنشآت الفندقية، بتحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية، وقد تضمنت المعايير الجديدة الى جانب تحديث المعايير السابقة لأنماط الفنادق الثابتة والمنتجعات والفنادق العائمة، لتتماشى مع مثيلاتها العالمية، إضافة معايير جديدة لأول مرة لتصنيفات الفنادق المصرية ومنها معايير لمخيمات السفارى، كما تم إضافة معايير لأنماط جديدة مثل الذهبيات والفنادق البيئية والتراثية والشقق الفندقية، موضحة أنه عند وضع المعايير الجديدة تم مراعاة البعد البيئي ومعايير الفنادق الخضراء واستخدام تكنولوجيات الطاقة النظيفة.

