أخبار مصر | أمين عام "الأثار" يفجر مفاجأة عن كشف جديد بمنطقة سقارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين عام "الأثار" يفجر مفاجأة عن كشف جديد بمنطقة سقارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى وزيري، رئيس البعثة العاملة في منطقة سقارة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، إن الكشف الجديد يقع في البوباسطيين بمنطقة سقارة والمعروفة بجبانة الحيوانات.

وأضاف "وزيري" أن نفس المنطقة تم اكتشاف مقبرة واح تي بها، في أواخر 2018، ثم جاءت تعليمات وزير الأثار باستئناف الحفائر للغرب قليلًا، وعثرنا على خبيئة المومياوات والطيور المقدسة، بها أكبر جعران في التاريخ، وعثرنا على مومياء لأسد صغير "شبل" يبلغ من العمر من 5 إلى 6 أشهر.

وتابع: كل هذا كان موجودا في حفرة بها 25 صندوق بها كل هذه المومياوات، فالحفائر ليست مقبرة وإنما هي خبيئة مومياوات للحيوانات المقدسة.

وجاء ذلك في المؤتمر المنعقد بمنطقة سقارة الأثرية بحضور وزير الأثار وسفراء العالم للإعلان عن كشف أثري جديد.

والتقطت كاميرا "الخليج 365" عددا من الصور للقطع الأثرية المكتشفة، وكان مصدر من داخل وزارة الأثار قد كشف لـ"الخليج 365" عن أنه الكشف في موقع حفائر تعمل فيه بعثة مصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتبعد عن مقبرة واح تي المكتشفة ديسمبر 2018 بـ 3 أمتار جهة الغرب، ويسمي الموقع بـ "البوباسطيون"، والاسم يعني جبانة الحيوانات المقدسة، والمقبرة كبيرة ممتلئة بتماثيل ومومياوات لحيوانات وطيور مختلفة الأحجام والأنواع، ومنها أنواع يتم العثور عليها محنطة للمرة الأولى.

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مومياوات حيوانات وطيور متعددة





وقال المصدر إنه تم العثور على مومياء وتمثال لحيوان النمس، ومومياء لطائر أبو منجل الذي يمثل صورة المعبود تحوت سيد الحكمة والكتابة، ومومياء لطائر الصقر، ومومياء لثعبان الكوبرا، ومجموعة من التمائم مختلفة الأحجام وتمثال للإله أوزوريس، وكذلك تم العثور على مومياوات قطط وتماثيل لها من الحجارة وبعضها ملون بشكل رائع. تماثيل متنوعة وتوابيت خشبية





وأضاف: أن الكشف يضم مجموعة رائعة من التوابيت الخشبية الملونة وكذلك عدد من التماثيل الخشبية أيضًا ذات الألوان الرائعة، ومقاصير خشبية ملونة يعتليها المعبود حورس مذهب، والتماثيل يتجاوز عددها الـ 20 تمثالا مختلفة الأطوال والأحجام، ومنها تماثيل طولها متر وأخري أقل من متر، وبعضها أبيض اللون والآخر يميل لونه إلى الاحمرار، وموقع الكشف الجديد بكر ومهم وينبئ بكنوز كثيرة قادمة. مومياء أسد وجعران ضخم





كما كشف المصدر عن مفاجأة، وهو أن البعثة عثرت على مومياء أسد، وهو يفسر ما أثير عن الكشف عن حيوان غريب -الذي جاء في تصريحات وزير الأُثار بلندن- والذي تم فهمه خطأ، من أنه تم العثور على مومياء لحيوان يمثل أصلًا لتمثال أبو الهول، كما كشف عن مفاجأة أخري وهي عثور البعثة على مومياء جعران ضخم، يعد أضخم جعران مكتشف حتى الآن وهو يشبه السلحفاة الصغيرة.