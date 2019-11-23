أخبار مصر | وزيرة السياحة تلتقي رئيسة "CTRIP" الصينية لبحث الترويج لمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة السياحة تلتقي رئيسة "CTRIP" الصينية لبحث الترويج لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
والتقت الوزيرة، جين صن، الرئيس التنفيذي لشركة Ctrip الصينية والتي أعلنت الوزارة عن عقد شراكة معها في سبتمبر الماضي للترويج لمصر بصورة أكبر داخل السوق الصيني، وذلك في إطار حرص الوزارة على تنمية وزيادة الحركة السياحية الوافدة الي مصر من الأسواق السياحية الواعدة ومنها السوق الصيني.
وناقش اللقاء آليات التعاون المختلفة بين الوزارة والشركة للترويج لمصر في السوق الصيني خلال الفترة المقبلة، كما تم مناقشة تفعيل الإجراءات التنفيذية للحملة الترويجية المشتركة لمصر علي أهم المواقع السياحية الالكترونية المتخصصة ومواقع التواصل الاجتماعي في الصين وعلي رأسها مواقع البحث ctrip.com ،Wechat، Baidu، حيث أشارت الرئيس التنفيذي للشركة إلى أنه يتم كذلك تنفيذ حملة إعلانية على الصفحة المخصصة للمقاصد السياحية الخاصة بالشركة، والترويج لمصر عبر المنصات الإلكترونية للشركة، وذلك لتعريف المسافرين بالمنتجات السياحية المختلفة والخدمات عالية الجودة فى مقاصد مصر السياحية المختلفة.
وخلال اللقاء تحدثت الدكتورة رانيا المشاط عن حرص الوزارة علي تنويع الأسواق السياحية المصدرة للسياحة الي مصر الي جانب الاسواق التقليدية، مشيرة إلى أن ذلك ما يهدف إليه محور الترويج والتنشيط وهو أحد محاور برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، لافتة إلى أن السوق الصيني يعد من الأسواق السياحية الهامة والواعدة التي تسعي الوزارة الي جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منه إلى مصر.
وأكدت أن وزارة السياحة تعمل على تحديث وتنويع منصات الترويج والتسويق لمصر حيث تعتمد حملتها على استخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية لتواكب المتغيرات المتلاحقة في هذا المجال.
وكانت وزارة السياحة قد أعلنت في سبتمبر الماضى عن قيامها بالتعاقد مع عدد من الشركات العالمية متخصصة في الترويج والتسويق، وتتضمن هذه الشراكات: شركة Beautiful Destination العالمية، وشبكة CNN العالمية، وشركة Ctrip الصينية، ومؤسسة Discovery العالمية، ومجموعة إكسبيديا Expedia العالمية، وشركة Isobar.