أخبار مصر | وزير الأوقاف يلتقي بالواعظات للحديث حول قضايا الشأن العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف يلتقي بالواعظات للحديث حول قضايا الشأن العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بواعظات الأوقاف المتطوعات للحديث حول قضايا الشأن العام، والتوعية بمخاطر الحديث فى الشأن العام بدون علم، وضرورة مواجهة الشائعات والأكاذيب التى تروجها الجماعات المتطرفة وتفنيدها بالحجة والبرهان.

وقال جمعة، إنه تم الاتفاق مع الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، على تدريب واعظات الأوقاف بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

ويأتي ذلك، لتنمية مهاراتهن الإعلامية على أيدي الأساتذة المتخصصين بالكلية، ومن خلال استديوهات الكلية وإمكاناتها الإعلامية الحديثة والعصرية، وتحت الإشراف المباشر لسيادتها.