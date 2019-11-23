أخبار مصر | بعد شائعة وفاتها.. آخر تطورات الحالة الصحية لسوزان مبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد شائعة وفاتها.. آخر تطورات الحالة الصحية لسوزان مبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول رواد المواقع، نبأ وفاة سوزان مبارك، قرينة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وذلك بعد تعرضها لوعكه صحية دخلت إثرها العناية المركزة حسبما أعلن نجلها علاء مبارك عبر موقع التدوينات القصيرة "التويتر".

تفاصيل الحالة الصحية لسوزان مبارك



وعقب انتسار الشائعة نشر أحد مسئولي، صفحة "أبناء مبارك" منشورا عبر صفحتهم الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ينفي نبأ وفاتها، ويؤكد أنها ما زالت في العناية المركزة، وطلب من متابعيهم الدعاء لها بالشفاء.

وأعلن مقربون من العائلة، في تصريحات صحفية، استقرار الحالة الصحية للسيدة سوزان مبارك، ودعوا المواطنين بعدم الانجراف وراء الشائعات.

علاء مبارك يعلن عن حالة والدته الصحية



وعقب وصول الشائعة علق علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، عبر موقع التدوينات القصيرة "توتير" بتغريدة ينفي فيها نبأ الوفاة قائلا "والدته ما زالت على قيد الحياة ولا داعي لهذه الشائعات طالبا من متابعيه بالدعاء لها"

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فريد الديب ينفى نبأ الوفاة



نفى فريد الديب، محامي أسرة الرئيس السابق حسني مبارك، صحة الأنباء المتداولة عن وفاة السيدة سوزان مبارك متابعا أن ما يتداول على بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بهذا الشأن، ما هو إلا شائعات ودائما ما تلحق عائلة مبارك، مشيرا إلى أن حالتها الصحية في تحسن مستمر.

وعقب إعلان علاء مبارك، نقل والدته السيدة سوزان مبارك، إلى غرفة الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة، سيطر الغموض حول حالتها الصحية، والتكتم الشديد حول ما آلت إليه الأمور داخل المستشفى.

العملية التي أجرتها سوزان مبارك



ونقلت السيدة سوزان مبارك، إلى غرفة العناية المركزة بأحد المراكز الطبية، منذ أيام قليلة، نتيجة لتدهور حالتها الصحية، بعد ظهور آثار جانبية، لعملية أجرتها في شهر أغسطس الماضي، ومنع الأطباء المشرفون على حالتها الزيارة.

