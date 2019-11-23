مصر | إحباط محاولة تهريب 2280 قرصا مخدرا بحوزة راكب بمنفذ رفح البري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط محاولة تهريب 2280 قرصا مخدرا بحوزة راكب بمنفذ رفح البري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت إدارة شرطة موانى رفح "منفذ رفح البري" بالإدارة العامة لأمن الموانئ، من ضبط أحد الأشخاص -يحمل جنسية إحدى الدول العربية ومقيم خارج البلاد- وبحوزته 2280 قرصا مخدرا مختلف الأنواع، كان يخفيهم داخل نعال أحذية بإحدى حقائبه وتجويف بداخل شنطة السفر وكذا عدد 2 هاتف محمول.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها، وتشديد الرقابة على كافة المنافذ بالبلاد.