مصر | الأجهزة الأمنية بأسيوط تنجح فى الصلح بين إحدى العائلات بالقوصية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأجهزة الأمنية بأسيوط تنجح فى الصلح بين إحدى العائلات بالقوصية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمرارا لدور وزارة الداخلية في نشر السلام والامن بين المواطنين، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، فى عقد جلسة صلح بين أطراف إحدى العائلات بناحية قرية بنى صالح بدائرة مركز شرطة القوصية فى النزاع القائم بينهم.

وتم هذا الصلح فى حضور قيادات المديرية وقوات من الشرطة وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين. حيث تم التوفيق والصلح بين الطرفين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كلًا منهما بعدم التعرض للآخر.