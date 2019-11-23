مصر | تعرف على جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة في التهريب والمخالفات الجمركية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة في التهريب والمخالفات الجمركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط العديد من القضايا والمخالفات على النحو التالى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (8) قضايا تهريب أبرزها (ملابس أجنبية الصنع، مستلزمات طبية، أدوات صحية تامة الصنع، فلاتر شيش إلكترونية).. بإجمالى قيمة وتعويض مالى قرابة 2،746،371 مليون جنيه.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (2) قضية، بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها (63) ألف جنيه.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (50) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات السائقين، إنتهاء فترة التصريح، تزوير).

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فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (294) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (301) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير مستندات": ضبط (4) قضايا هجرة غير شرعية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.