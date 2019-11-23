شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ آثار: المصريون القدماء لم يعبدوا الحيوانات لكنهم قدسوا بعضها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة، إن المصريين القدماء لم يعبدوا الحيوانات، ولكن كانوا يقدسون صفات محددة فيها كالشجاعة والذكاء والقوة والحنان.

وأضاف بدران، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، السبت، بمناسبة إعلان وزارة الآثار كشف أثري يضم مجموعة من الحيوانات المحنطة بجبانة سقارة، أن المصريين القدماء لم يقدسوا كل أنواع الحيوانات، وإنما كان الاختيار يقع على أنواع محددة من خلال مجموعة من العلماء والكهنة، وعند توافر الشروط المطلوبة في ذلك الحيوان، يتم الإعلان عن اختيار ذلك الحيوان المقدس، وتقام الاحتفالات العظيمة في المعبدالخاص به.

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وكشف أستاذ الآثار المصرية القديمة عن وجود نحو 16 حيوانا مقدسا في مصر القديمة منها البقرة والتمساح وأبومنجل (أبوقردان) والقرد واللبؤة والقطة والعقرب والثور والضفدع والنسر والصقر وفرس النهر والكبش والعجل والكلب (ابن آوى) والكوبرا، لافتا إلى أن تحنيط الحيوانات في مصر القديمة بدأ في القرن الثامن قبل الميلاد، وانتهى مع دخول الرومان لمصر، وكان بهدف تقديم النذور.

وأوضح أن المصري القديم خصص جبانات لدفن الحيوانات المقدسة منها جبانة سقارة التي وجدت فيها دفنات للقطط والكلاب والصقور، وجبانة في تونا الجبل بالمنيا خاصة بالإله (جحوتي) مدفون بها ملايين القرود (البابون)، وأبومنجل (أبوقردان)، إلى جانب جبانة تل بسطا بالشرقية الخاصة بالقطط (باستيت)، وجبانة في كوم أمبو والفيوم خاصة بالتماسيح (سوبك).

وعن ظهور الحيوانات المفترسة (الأسود والنمور والفهود) في مصر القديمة، قال بدران إن تلك الحيوانات كانت ترتبط بربوبية الشمس، وظهرت بداية من عصر الأسرة الأولى ٣١٠٠-٣٢٠٠ ق م، واقترن الأسد بالملك خاصة في عصر الأسرتين الـ18 والـ19 نظرا لقوته وشراسته، لافتا إلى عدم وجود جبانات خاصة بدفنات تلك الحيوانات.