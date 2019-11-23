شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: الكشف عن خبيئة للمومياوات والحيوانات والطيور المقدسة بسقارة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، نجاح البعثة الأثرية المصرية في الكشف عن خبيئة للمومياوات والحيوانات والطيور المقدسة، إلى جانب 5 مومياوات لقطط ضخمة، والتي رجحت الدراسات الأولية أن تكون لأشبال أسود صغيرة.

وقال العناني، خلال مؤتمر صحفي عقده، السبت، بجبانة البوباسطيون بآثار سقارة للكشف عن تفاصيل الاكتشاف الأثري الجديد، بحضور عدد من سفراء الدول الأجنبية ورؤساء البعثات الأثرية الأجنبية العاملة بمصر، إنه تم اكتشاف الغرفة أثناء أعمال البعثة بجبانة الحيوانات بجوار المكان الذي تم اكتشاف مقابر لكبار رجال الدولة به خلال العام الماضي، بالإضافة إلى جبانة للقطط والحيوانات والطيور المقدسة، وكذلك الكشف الكبير لمقبرة «واح تي» الجميلة التي أشاد بها العالم أجمع.

وأوضح الوزير أن نتائج الأشعة السينية والدراسات العلمية المبدئية التي أجريت على اثنين منهما على يد الدكتورة سليمة اكرام والدكتور ريتشارد ريج المتخصصين في مومياوات الحيوانات، أثبتت بنسبة 95٪ أنهما مومياتان لأشبال أسود صغيرة تبلغ من العمر حوالي ٨ أشهر، وذلك طبقا لأشكال وأطوال وأحجام العظام الخاصة بهما.

وأكد أنه سيتم إجراء المزيد من الدراسات خلال الأسابيع القادمة للتأكد بنسبة 100٪ من النتائج المبدئية، كما ستمتد الدراسات لتشمل باقي المومياوات للتأكد من جنسها وما إذا كانت تخص قططا ضخمة أو قططا برية أو أشبال أسود صغيرة.

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وأضاف أنه إذا أثبتت الدراسات أن هذه المومياوات تخص أشبال أسود صغيرة ستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم العثور فيها على مومياوات لأشبال أسود، حيث تم من قبل اكتشاف هياكل عظمية فقط لأسود.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ورئيس البعثة، إنه تم الكشف عن مجموعة ضخمة من القطع الأثرية تضم 75 تمثالا من القطط المختلفة الأحجام والأشكال مصنوعة من الخشب والبرونز، و25 صندوقا خشبيا بأغطية مزينة بكتابات هيروغليفية بداخلها مومياوات لقطط، وتماثيل من الخشب لحيوانات مختلفة منها النمس والعجل أبيس وتماسيح صغيرة الحجم بها بقايا تماسيح محنطة وللإله أنوبيس بالإضافة إلى مومياتين لحيوان النمس.

كشف أثري كبير بمنطقة سقارة

وأضاف أنه تم العثور على جعران كبير الحجم مصنوع من الحجر، وجعارين أخرى صغيرة مصنوعة من الخشب والحجر الرملي عليها مناظر آلهة، وتمثال من الخشب مميز الشكل لطائر أبومنجل ومجموعة أخرى من تماثيل لآلهة مصرية قديمة منها 73 تمثالا من البرونز للإله أوزير و6 تماثيل خشبية للإله بتاح سوكر، و11 تمثالا للآلهة سخمت مصنوعة من الفيانس والخشب، وكذلك تمثال جميل من الخشب للآلهة نيت.

كشف أثري كبير بمنطقة سقارة

وأشار «وزيري» إلى أن البعثة عثرت أيضا على تابوتين صغيرين من الحجر الجيري للقطة باستت وكذلك لوحة حجرية عليها الاسم الحوري للملك بسماتيك الأول من الأسرة 26 وصندوق خشبي صغير عليه بقايا قناع مذهب وتمثالين من الخشب لسيدتين كل منهما برأس الكوبرا.

كشف أثري كبير بمنطقة سقارة

وأوضح أنه تم العثور على العديد من تماثيل الكوبرا وإفريز من الخشب يمثل حيات الكوبرا وتمائم ورأس طائر أبومنجل، فضلا عن ناووس من الخشب الملون بغطاء مزين بتمثال صغير للصقر سوبد و3 تماثيل للصقر حورس، ومجموعة من التمائم مختلفة الأشكال والأحجام بعضها عثر عليه داخل لفائف من الكتان، وتماثيل اوشابتى من الفيانس ومجموعة من البطاقات من ورق البردي عليها رسومات للآلهة تاورت والعديد من الأقنعة الخشبية والطينية الملونة وعمود الجد، ومسند رأس خشبي.

كشف أثري كبير بمنطقة سقارة

كشف أثري كبير بمنطقة سقارة

كشف أثري كبير بمنطقة سقارة

كشف أثري كبير بمنطقة سقارة

كشف أثري كبير بمنطقة سقارة

كشف أثري كبير بمنطقة سقارة

كشف أثري كبير بمنطقة سقارة

كشف أثري كبير بمنطقة سقارة

كشف أثري كبير بمنطقة سقارة

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