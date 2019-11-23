شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يتفقد مشروعات مدينة المنيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بزيارة تفقدية لمدينة المنيا الجديدة، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، ووضع جدول زمني للانتهاء من تلك المشروعات، ورافقه خلال الزيارة المهندس يحيى الجارحي، مدير عام الطرق بالهيئة، والمهندس معتز عبدالفتاح، مدير عام الزراعة بالهيئة، والمهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، ومسؤولو الجهاز.

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وتفقد «عبدالعزيز» عدداً من مشروعات الطرق، ومنها، أعمال تنفيذ ازدواج الطريق الصحراوي، وكذا استكمال أعمال الرصف وتوسعة الطرق بالمدينة، بعد الانتهاء من توصيل شبكة الغاز الطبيعي، وتزامناً مع تطوير أعمال الزراعة، واستكمال البنية التحتية وتنفيذ شبكة الري بالمدينة، ومشروعات المرافق، ومنها مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة (20ألف م3/يوم)، كمرحلة أولى، موجهاً بضرورة سرعة تنفيذ أعمال المرحلة الثانية لمحطة تنقية مياه الشرب الدائمة بطاقة (50 ألف م3/ يوم).

وأشاد مساعد نائب رئيس الهيئة بنسب الإنجاز بمشروع محطة معالجة الصرف الصحي، وكذا أعمال الزراعة بالمدينة، والتي تشهد تطوراً ملحوظاً، مشدداً على ضرورة الانتهاء من أعمال تطوير الطرق لتتناسب مع المرحلة القادمة من عمر المدينة، في إطار زيادة عوامل جذب الاستثمارات بالمدينة، والتي تشهد إقبالا غير مسبوق من المستثمرين.

كما تفقد مساعد نائب رئيس الهيئة عدداً من عمارات مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، واستمع لشرحٍ وافٍ حول المشروع، مؤكدا على التواصل المستمر والمتابعة الدورية لمواقع العمل، وحفّز الشركات على استمرار العمل بكفاءة وجودة عالية، مطالباً بضرورة العمل على توفير عوامل الجذب للمواطنين بالمدينة، ومنها زيادة المشروعات الخدمية والترفيهية.

مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات مدينة المنيا الجديدة

مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات مدينة المنيا الجديدة