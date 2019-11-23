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شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه سوهاج» تنظم قافلة مائية بمركز المراغة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء مهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، تنظيم قافلة مائية، لزيادة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية الشيخ يوسف بمركز المراغة.
وأضاف «بدري» أن القافلة المائية شملت خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجاناً للأهالي، مشيراً إلى أن الهدف من القوافل المائية، هو تحقيق التواصل مع المواطنين بأنحاء المحافظة كافة.
وأوضح رئيس الشركة أن القافلة المائية ضمت مجموعة أنشطة للتوعية، شملت لقاء شعبيا لرجال وعمد ومشايخ ومسؤولي القرية، وندوة للسيدات، بالإضافة إلى مباراة كرة قدم ودِّية بين فريقين من القرية وأنشطة توعوية بالمدارس، وطرق أبواب للمواطنين بالقرية لتوعيتهم بقضايا المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
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