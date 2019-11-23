اتفاقيات ومذكرت تفاهم على هامش مؤتمر أفريقيا 2019 بقيمة 10 مليارات جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على هامش مؤتمر أفريقيا 2019، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. ووقعت الدكتورة سحر نصر على اتفاقية تعاون اقتصادى تقنى لتمويل مشروعات تنموية مختلفة فى مصر، بقيمة 42 مليون دولار، ووقع عن الجانب الصينى سفير جمهورية الصين الشعبية فى مصر. وشملت الاتفاقية الثانية قرضا بقيمة 82 مليون دولار من صندوق التمويل الكويتى للتنمية، لتمويل إنشاء الطريق الأفقى رقم 4 والذى سيربط بين محافظة شمال سيناء بمحافظة جنوب سيناء بقيمة، وقع عن الجانب الكويتي عبدالوهاب أحمد البدر مدير صندوق التمويل الكويتى للتنمية. Advertisements ووقع فابيو جراتسى ممثلا عن الوكالة الفرنسية للتنمية، مذكرة تفاهم مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار لتعديل اتفاق إطارى لإعادة تنظيم عمل القطاع الخاص فى مصر . ووقعت "نصر" مع رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية اتفاقية للحصول على قر بقيمة 10.8 ملايين يورو، لدعم الشبكة القومية للكهرباء، واتفاقية تمويل إضافى بقيمة 50 مليون دولار، لصالح شركة السويس لتصنيع الزين لتحسين كفاء الطاقة وآداء العمل بمصفاة الشركة. كما تم التوقيع على عقد تمويل لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 45 مليون يورو، وقع عن الجانب المصرى الدكتورة نيفين جامع رئيسية جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم التوقيع على قرض بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير البنية الأساسية.

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