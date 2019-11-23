الاستثمار توقع اتفاقية لإنشاء مشروعين مع نوبل إنرجى بقيمة 430 مليون دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على هامش مؤتمر أفريقيا 2019، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. وشملت الاتفاقية الأولى عقدين مع "نوبل إنرجي"، بقيمة 430 مليون دولار أمريكى، لإنشاء مشروعين خط أنابيب وشراء وبيع الغاز فى مصر، وقع عن الجانب الأمريكى الرئيس التنفيذى للشركة آدم بولر وسفير الولايات المتحدة الأمريكية فى مصر.

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