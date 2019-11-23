شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كوبرى قلما يتسبب فى تكدس مرورى بطريق إسكندرية الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تميز طريق إسكندرية الزراعى صباح اليوم السبت، بالسيولة المرورية فى الاتجاهين، إلا أن أعمال إنشاء كوبرى قلما تسببت فى كثافة مرورية، نتيجة الإغلاق الجزئى للطريق، وتواجد رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، لمتابعة حركة السير، ومواجهة التكدس.

كما انتشر رجال الإدارة العامة للمرور بمنطقة مطلع الطريق الدائرى، لمواجهة التكدسات المرورية، وتنظيم وقوف السيارات الميكروباص لتحميل الركاب أسفل الدائرى.

وتواجد رجال المرور بميدان المؤسسة لمتابعة الحركة المرورية، وتعمل الإدارة العامة للمرور على تكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل حركة السير.