شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد التوقيع على اتفاقيات مالية وفنية بمؤتمر أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، مراسم توقيع العديد من الاتفاقيات المالية والفنية بين مصر والعديد من الدول والمؤسسات خلال فعاليات منتدى أفريقيا بالعاصمة الإدارية اليوم.

وقع عن مصر الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، كما وقعت نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة اتفاقية بقيمة 45 مليون يورو مع بنك الاستثمار الأوروبي .

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ومن أبرز التوقيعات التى تم إنجازها توقيع تمويل من الصندوق الكويتي لتنمية سيناء بقيمة 82 مليون دولار، وتمويل من البنك الاوروبى لإعادة الإعمار بقيمة 182 مليون دولار ، وتوقيع تمويل لشركة السويس للزيت بقيمة 50 مليون دولار .

كما تم توقيع تمويل من الصين لمصر بقيمة 42 مليون دولار بين السفير الصينى بالقاهرة ووزيرة الاستثمار، وشهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقيات مع أنجولا وجيبوتي وتمويلات من المؤسسات المالية لمصر.