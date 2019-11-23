أخبار مصر

رئيس الوزراء يشهد التوقيع على اتفاقيات مالية وفنية بمؤتمر أفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد التوقيع على اتفاقيات مالية وفنية بمؤتمر أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، مراسم توقيع العديد من الاتفاقيات المالية والفنية بين مصر والعديد من الدول والمؤسسات خلال فعاليات منتدى أفريقيا بالعاصمة الإدارية اليوم.

 

وقع عن مصر الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، كما وقعت نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة اتفاقية بقيمة 45 مليون يورو مع بنك الاستثمار الأوروبي .

 

Advertisements

ومن أبرز التوقيعات التى تم إنجازها توقيع تمويل من الصندوق الكويتي لتنمية سيناء بقيمة 82 مليون دولار، وتمويل من البنك الاوروبى لإعادة الإعمار بقيمة 182 مليون دولار ، وتوقيع تمويل لشركة السويس للزيت بقيمة 50 مليون دولار .

 

كما تم توقيع تمويل من الصين لمصر بقيمة 42 مليون دولار بين السفير الصينى بالقاهرة ووزيرة الاستثمار، وشهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقيات مع أنجولا وجيبوتي وتمويلات من المؤسسات المالية لمصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يشهد التوقيع على اتفاقيات مالية وفنية بمؤتمر أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا