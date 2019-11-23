شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد حركة المرور بطريق كورنيش النيل فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد طريق كورنيش النيل بالقاهرة، اتجاه ميدان التحرير، والاتجاه المعاكس له، سيولة مرورية صباح اليوم السبت، وسط انتشار من الإدارة العامة لمرور القاهرة، لمتابعة حركة السير، والتصدى لأى تكدسات مرورية.

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وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وتعمل الإدارة العامة للمرور على تكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل حركة السير.