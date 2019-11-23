شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال حضوره منتدى الاستثمار فى إفريقيا 2019، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، سوما تشاكرابارتى، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية. وحضر المقابلة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وخلال اللقاء، أشاد تشاكرابارتى بحجم الإنجاز الذى تحقق فى العاصمة الإدارية الجديدة فى فترة قصيرة من الزمن، فعقّب رئيس الوزراء بالإشارة إلى أن رئيس وزراء رواندا ذكر له بالأمس أن حجم الإنشاءات التي رآها تحققت فى العاصمة الإدارية فى ثلاث سنوات، تستغرق فى دول أخرى ما بين 10 إلى 15 عاماً.

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وأكد رئيس الوزراء أن مصر على مدار الفترة الماضية سعت إلى حشد الجهد القارى والدولي من أجل تعزيز مشروعات البنية التحتية فى أفريقيا، ومنها المشروع الطموح للربط الكهربائي بين مصر والسودان وإثيوبيا، وما يمثله من فرص واعدة لتعزيز التنمية في القارة الأفريقية.