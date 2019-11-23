شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا طقس معتدل على أغلب الأنحاء بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 14 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى والقاهرة، معتدل على باقى الأنحاء نهارا بارد ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب، كما تنشط على البحر المتوسط وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة.