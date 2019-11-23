سحر نصر: مصر تشهد تغيرات جذرية تنقلها لمصاف الدول الأكثر جاذبية للاستثمار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر لديها بنية تحتية قوية نستطيع من خلالها الوفاء بكل ما يحتاجه المستثمرون الراغبين فى الاستثمار بمصر، وهو ما جعلها الأكثر جذبًا للاستثمار فى القارة.

جاء ذلك خلال جلسة "أفريقيا تجارب تنموية ناجحة بمشاركة القطاع الخاص" بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من المتحدثين على هامش منتدى "أفريقيا 2019 " الذى يعقد حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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أضافت سحر نصر، أن مصر تشهد تغيرات جذرية، تنقلها لمصاف الدول الأكثر جاذبية للاستثمار فى كافة القطاعات الاقتصادية فى إطار برنامج اقتصادى شامل تم وضعه بمشاركة القطاع الخاص.

أشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى تحديث العديد من الإجراءات منها التشريعات لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات والتطور فى مجال البنية التحتية، لافتة إننا وفرنا الأراضى الصناعية، وأفسحنا المجال أمام القطاع الخاص فى كافة القطاعات الواعدة سواء منفردا أو فى إطار شراكة مع الحكومة، فضلا عن تقديم حزم تحفيزية للاقتصاد بمشروعات كبرى عملاقة تفتح الآفاق نحو فرص استثمارية واعدة".

وأكدت نصر، أنه على التوازى فقد تم تنفيذ خطة وطنية للإصلاح الاقتصادى تضمنت إجراءات إصلاحية جذرية وذلك بدعم من المؤسسات المالية الدولية، مشيرة إلى أنه إدراكًا من الحكومة لأهمية دور القطاع الخاص فى عملية التنمية فقد عملت الحكومة مع شركاء التنمية والبنوك والصناديق الإنمائية على إتاحة تمويلات ميسرة لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم من خلالها زيادة موارده المالية بما يمكنه من المشاركة بفعالية فى النمو الاقتصادي.