شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع الحرارة 3 درجات بدءا من الاثنين ونشاط للرياح المثيرة للأتربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بٌعد، بهيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة بعد غدٍ الاثنين وتستمر حتى الثلاثاء، وذلك بمعدل 3 درجات مئوية، لتصبح درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعى فى مثل هذا الوقت من العام.

وقالت وكيل مركز الاستشعار عن بٌعد، فى مداخلة للتليفزيون المصرى اليوم السبت، إن ارتفاع درجات الحرارة يصاحبه نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

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أما عن طقس اليوم السبت، أضافت "شاكر" أن طقس اليوم معتدل خريفى ومستقر إلى الغد، مشيرة إلى أن درجات الحرارة حول المعدل فى نفس هذا الوقت من العام، مع انخفاض واضح فى درجات الحرارة خاصة فى الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.