شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: الحكومة مهدت الطريق للقطاع الخاص كى يتولى ريادة الاقتصاد مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على أن مصر تمضى قدما نحو مسارها الصحيح، مشيرا إلى ضخ الكثير من الأموال من خلال السنوات الماضية من أجل إعادة البنية التحتية فى مجال الطاقة والمياه والبترول والغاز الطبيعى باستثمارات حكومة هائلة بمشاركة القطاع الخاص.

وقال رئيس الحكومة خلال فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر أفريقيا 2019، والمنعقد بالعاصمة الإدارية الجديد، إن الحكومة قبل سنوات كانت تحاول الخروج من نطاق عدم الاستقرار السياسي، لذلك كان هناك الكثير من التحديات المتعلقة بهذه الأمور، وقمنا بتغييرات جذرية فى البيئة التشريعية، ما أدى إلى تشجيع القطاع الخاص لكى يبدأ فى ضخ استثماراته، حيث لعب دورًا أساسيًا وهاما وحيويا وملموسا.

وأوضح "مدبولى"، أن الحكومة مهدت الطريق إلى القطاع الخاص لكى يتولى الريادة فى الاقتصاد مرة أخرى وكان ذلك أحد أهم الأمور التى عملت عليها الحكومة، متابعا بقوله: "القطاع الخاص لم يكن ليستثمر فى العاصمة الجديدة دون مشاركة الحكومة فى تخطيط البنية التحتية، وكنا على ثقة فى دخول القطاع الخاص".