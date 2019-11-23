شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 5 أشخاص بينهم طفلة، اليوم السبت فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بحرى نفق أبو صالح فى اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوى الشرقى، بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.

انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف، إلى محل الحادث، حيث تبين أن المصابين وهم "فرغلى عبد المتجلى فرغلى" 65 سنة، مصابا باشتباه كسر الزراع الأيسر، "فيروز خالد عباس" 22 سنة، مصابة بكدمات بالظهر، "إسلام محمد كيلانى" 26 سنة، عامل، مصابا بسحجات وكدمات وطفلته "سما" سنة واحدة مصابة بكدمات بالجسم وجميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج، "أحمد محمود أحمد" 42 سنة، محاسب ومقيم بحدائق القبة القاهرة، مصابا بكدمات وسحجات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.