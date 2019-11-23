شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تجهيز المدارس الخاصة بالبنية التكنولوجية على نفقة المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن الشركة المصرية للاتصالات بصدد عمل الدراسة الفنية للاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتوفير البنية التحتية لجميع المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية ، طبقا للاحتياجات والمتطلبات الفعلية لكل مدرسة، فى إطار التجهيز للبنية التكنولوجيا فى المدارس.

وقال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، إن الهدف هو توفير الدخول والوصول الآمن لمنصة الاختبارات الالكترونية لجميع الطلاب المستهدفين فى الصفين الأول والثانى الثانوى، موضحا أنه سيتم التنفيذ والتعاقد مباشرة بين الشركة المصرية للاتصالات و المدرسة ، وذلك على نفقة المدرسة الخاصة ، وتحت الاشراف الفنى للوزارة والاعتماد للوصول إلى منصة الاختبارات.

وأضاف فى تصريحات صحفية: يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الوزارة بكافة قطاعاتها لتطوير البنية التحتية المتمثلة في الشبكات الداخلية بمدارس التعليم الثانوى العام الحكومى والخاص والتي بدأت مراحلها الأولى العام الدراسى الماضى 2018/2019 ، واستكمالا لتوفير البنية التحتية لجميع المدارس الثانوى العام الدراسى الحالى.