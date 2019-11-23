شكرا لقرائتكم خبر عن من كواليس جلسات "بيت المقدس".. 7 معلومات حول تفجير مديرية أمن الدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت دائرة الإرهاب، المعقدة بطرة، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 208 متهما من عناصر بيت المقدس، فى اتهامهم بارتكاب 54 جريمة ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين.

واستمعت المحكمة لأقوال الشهود فى واقعة تفجير مديرية أمن الدقهلية، والذين أدلوا بالعديد من المعلومات والتى تظهر مدى التضحيات التى يقدمها رجال الشرطة للوطن، منها :

1 ــ فى جلسة 3 يوليو 2018 استمعت المحكمة للشهود فى واقعة تفجير مديرين أمن الدقهلية.

2 - العقيد محمد حافظ رئيس قسم العلاقات الإنسانية بالمديرية وقت الانفجار أكد أنه دخل فى غيبوبة من جراء الانفجار، وأن زميله الضابط سامح السعودى توفى من جراء الانفجار.

Advertisements

3 ــ الشهود أكدوا أن مبنى المديرية دمر بالكامل.

4 ــ شاهد الإثبات الضابط أحمد عادل أكد أنه أصيب بقطع فى الوجه وكدمات متفرقة من جراء التفجير.

5 ــ أمين الشرطة مصطفى الهادى أكد ان جميع المجندين المتواجدين خدمة بالمدرعة المتمركزة أمام المديرية استشهدوا.

6 ــ الشهو أكدوا تدمير واجهة بعض المبانى وقاعات الأفراح القريبة من المديرية من جراء الانفجار.

7 ـ الانفجار خلف عشرات المصابين والشهداء من قوات أمن الدقهلية.