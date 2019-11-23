شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية المعدلة.. 10 معلومات عن امتحان التيرم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد بدء مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى التجهيز لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، يقدم الخليج 365 فى 10 معلومات تفاصيل عن ألية الامتحانات للمواد الأساسية والتى لا تضاف درجتها للمجموع. 1- امتحان المواد التى لا تضاف للمجموع يبدأ يناير المقبل حسب ما تحدده كل مديرية من موعد. 2- امتحان المواد التى لا تضاف للمجموع يتم وضع أسئلة امتحاناتها من قبل المدرسة. 3- يؤدى الطلاب امتحاناتهم فيها بشكل ورقى. 4- الأسئلة ستكون من المقرر الدراسى ولكن بشكل يخدم مستويات التفكير والمهارة. 5- امتحان المواد الدراسية الأساسية سيكون إلكترونيا على التابلت. Advertisements 6- مواصفات الأسئلة لن تتغير عن اختبارات العام الماضى لأولى ثانوى. 7- الأسئلة ستقيس الفهم وتناسب أدوات التقييم الجديدة. 8- الأسئلة ستكون اوبن بوك اى اصطحاب الطلاب الكتاب أثناء أداء الامتحان. 9- طلاب أولى ثانوى يؤدون الامتحان فى الفترة الصباحية. 10- جميع طلاب أولى ثانوى والصف الثانى الثانوى فى الحكومية والخاصة يؤدون امتحان الترم الاول إلكترونيا.

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