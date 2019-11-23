شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ أعمال أكبر مشروع لتطوير وتنمية مدينة رشيد بتكلفة 2 مليار جنيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكثف الجهات التنفيذية بالبحيرة من جهودها لتنفيذ أكبر مشروع لتطوير وتنمية مدينة رشيد بتكلفة تقديرية نحو 2 مليار جنيه وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتشمل خطة تطوير مدينة رشيد كافة القطاعات التنموية والخدمية والسياحية بداية من تطوير المناطق الأثرية الإسلامية التى تزخر بها هذه المدينة العريقة إلى إنشاء المشروعات القومية التى تقام ﻷول مرة فى تاريخها مرورا بتطوير المناطق العشوائية والبنية التحتية للمدينة .

من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن مشروع تطوير وتنمية رشيد هو من أكبر المشروعات العملاقة التى تتم على أرض مصر والذى حال تنفيذه سيغير وجه الحياة فى هذه المدينة الساحلية التاريخية وجعلها متحفا مفتوحا للآثار الإسلامية.

وأضاف المحافظ، أن أعمال التطوير قد بدأت بمدينة رشيد عام 2008وحتي عام 2011 بقيمة 412 مليون جنيه، إلا أن المشروع قد توقف بعد قيام ثورة 25 يناير وعدم توافر اعتمادات مالية لاستكمال المشروع إلي أن وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر الشباب الرابع بالبدء في تطوير مدينة رشيد الأثرية علي أن ينتهي العمل فيها بحد أقصي 3 سنوات .

وأوضح محافظ البحيرة، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء مدينة رشيد الجديدة علي مساحة 3185 فدانا تقريبا يعد نقلة نوعية لتنمية هذه المنطقة بالكامل.

وأشارإلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتضمن قيام الهيئة بأعمال التنمية على نفقتها، على أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كذلك تطوير مدينة رشيد القديمة على نفقتها خصمًا من حصة المحافظة في رشيد الجديدة.

فيما أكد اللواء عماد الدكروري رئيس مدينة رشيد تكثيف الجهود المبذولة للانتهاء من المشروعات الخدمية والتنموية الخاصة بتنمية مدينة رشيد فى مواعيدها المقررة، مضيفا أنه تم اعتماد مبلغ 40 مليون جنيه لدعم تنفيذ عدد المشروعات الخدمية برشيد منها رفع كفاءة كورنيش النيل وإنشاء وحدة للمرور، وكذلك إنشاء مقر للأحوال المدنية بالإضافة مبلغ 65 مليون جنيه من وزارة التخطيط لصالح ميناء الصيد .

من جانبه، أوضح المهندس مصطفى الشيخ المدير التنفيذى لمشروع تطوير وتنمية مدينة رشيد أنه تم تدبير اعتمادات مالية سواء من الخطة الاستثمارية او التمويل الذاتي لاستكمال تنفيذ المشروعات الجديدة بمدينة رشيد بقيمة 550 مليون جنيه، بالإضافة الي مشروعات لم تحدد بعد التكلفة المبدئية لها مثل مدينة رشيد الجديدة .

وتابع الشيخ، أنه جارى تنفيذ اعمال الجسات الخرسانية وأعمال توصيل المياه، وذلك تمهيدا لانشاء مدينة رشيد الجديدة التى تضم مشروع بشاير الخير 4 الذي يستهدف إقامة عدد 33 عمارة سكنية باجمالى عدد 4629 وحدة سكنية، بالإضافة الى مسجد ودار مناسبات ومستشفى ومسطحات تجارية ونادي رياضي ومدرسة تعليم أساسي .

وأوضح مدير مشروع تنمية رشيد، أنه جاري اعداد المقايسات الخاصة لعدد من المشروعات الجديدة والخاصة بتنمية مدينة رشيد ومنها استكمال كورنيش النيل من مسجد الحق وحتي ميناء الصيد و تطوير ساحات الامصيلي والعرابي والحرية، وكذلك تطوير الشوارع التراثية بوسط المدينة بالإضافة الي متابعة أعمال ترميم مسجد المحلي الاثري بتكلفة 67 مليون جنيه.

وعن تفاصيل إقامة أول ميناء صيد بالبحيرة، أكد المهندس مصطفى إسماعيل، أنه تم تنفيذ أكثر من 85 % من المشروع المقام علي مساحة 48 ألف متر بتكلفة مبدئية قدرها 475 مليون جنيه.

وأضاف أن ميناء الصيد برشيد يضم 3 مصانع للثلج و تعليب الأسماك و صناعة الشباك إلى جانب 20 مبنى للصناعات البحرية الشاملة لخدمة الميناء ورصيف بحرى بطول 850 مترًا بطول الميناء وآخر لصيانة السفن والمراكب على مساحة 4000 متر مربع.

وعن تطوير المناطق العشوائية بمدينة رشيد، أكد المهندس مصطفى اسماعيل الانتهاء من تنفيذ تطوير منطقة الكسارة العشوائية وتسليم 117 وحدة سكنية و9 محلات تجارية تم تشطيبها بالكامل بقيمة 21 مليونا و300 ألف جنيه إلى مستحقيها.

لافتا إلى لإزالة المباني العشوائية بمنطقة الكسارة وعددها 43 منزلا، وإسناد أعمال تنفيذ العمارات الجديدة لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، كما تم رصف الشوارع المحيطة بتلك العمارات ورفع كفاءة المنطقة بالكامل و مراعاة وجود مساحات خضراء .

وعن آخر تطورات مشروعات تنمية رشيد، أكد المهندس مصطفى الشيخ المدير التنفيذى لمشروع تنمية رشيد، أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة المراسي السياحيه بكورنيش النيل بطول كيلو و 800 متر بتكلفة 7 ملايين جنيه، وكذلك انشاء وحدة مرور جديدة برشيد بقيمة تقديريه 17مليون جنيه .

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وأشار إسماعيل الي إنشاء سجل مدني عبارة عن دور ارضي و2علوي بقيمة تقديرية نحو 8 ملايين جنيه بنسبة تنفيذ وصلت الى75.%

مضيفا أنه جارى العمل على قدم وساق للانتهاء من الأعمال المتبقية فى ميناء الصيد وتطوير الشوارع الرئيسية بوسط المدينة وإقامة 3 مراسى على النيل مع تطوير المراسى القديمة وتشغيل أتوبيس نهرى لخدمة السياحة الداخلية، وكذلك الانتهاء من تركيب الأعمدة الديكورية وإنارتها بالكامل بطول كورنيش النيل.