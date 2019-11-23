السبت.. الحكم في دعوى تطالب بطرد سفير قطر من مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
تصدر محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، التي يطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية "بصفته"، بطرد السفير القطري من مصر.
وذكرت الدعوى رقم 59238 لسنة 70 قضائية، أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها في قضية التخابر مع قطر، وتضمنت السجن 40 سنة للرئيس الأسبق محمد مرسى، وسكرتيره أمين الصيرفي، وإعدام 6 متهمين آخرين في القضية، بينهم 4 صحفيين، أحدهم أردني الجنسية.
كما قضت بالسجن 25 سنة لمدير مكتب مرسى، وأحمد عبدالعاطي، و15 سنة لابنة "الصيرفي"، ومثلها للمتهم خالد رضوان، مدير الإنتاج بقناة "مصر 25" التابعة لجماعة الإخوان والمغلقة حاليًا.
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