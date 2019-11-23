في يوم واحد.. ضبط 46 تاجر مخدرات و7 أسلحة نارية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملة أمنية موسعة لضبط حائزي الأسلحة النارية وتجار المواد المخدرة.

أسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة المنقضية عن ضبط " 46 متهما، عدد 3 تعاطي، عدد 43 اتجار، عدد 2565 جرام مخدر الحشيش، 155 قرص، 125 جرام هروين، 1320 جرام استروكس، عدد 370 جرام الشادو، 280 جرام البودر".

كما تمكنت الحملة من ضبط 12 متهم، 12 دفاع، 7 فرد خرطوش محلي عيار 12 مم، بندقية خرطوش بامب اكشن عيار 12 مم، عدد 28 طلقة مختلفة الأعيرة، عدد 4 طبنجة عيار 9 مم".

تم تحرير محضر حيال كل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.