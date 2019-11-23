الصور الأولى للكشف الأثري الجديد في سقارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تستعد وزارة الآثار، اليوم السبت، لإعلان أحد أضخم الاكتشافات الأثرية خلال الموسم الحالي، في منطقة آثار سقارة.

وعرضت وزارة الآثار عددًا من القطع الأثرية التي تم اكتشافها، تضم مومياوات لحيوانات وطيور محنطة، بألوان وأحجام مختلفة، فيما سيتم تحديد هوية هذه الحيوانات في وقت لاحق.

ومن أهم الحيوانات التي تم عرضها، تمثال لحيوان النمس، ومومياء لطائر "أبو منجل"، والصقر، إلى جانب مجموعة من التمائم المتنوعة والمختلفة الأحجام، ومومياوات لقطط وتماثيل من الحجارة بعضها ملون.

يأتي ذلك، في الوقت الذي وصل فيه إلى موقع الاكتشاف عدد من المسئولين، على رأسهم الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار.