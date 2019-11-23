أخبار مصر | مفاجأة وراء فشل إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة وراء فشل إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصر، سبب فشل إطلاق القمر الصناعي المصري، للاتصالات "طيبة -1" في الموعد المحدد له.

مصر قالت في بيان لها إن سبب فشل الإطلاق، هي أسباب فنية، على أن تقوم الشركة بتحديد موعد الإطلاق فيما بعد.

وأضافت أنه تقرر تأجيل إطلاق القمر الصناعى المصري الأول للاتصالات "طيبة -1" الذي سيتم إطلاقه بواسطة شركة "آريان سبيس" الفرنسية على صاروخ الإطلاق آريان-5 من قاعدة الإطلاق بمدينة كورو بإقليم جويانا الفرنسي بأمريكا الجنوبية، لأسباب فنية علي أن تقوم الشركة بالإعلان عن موعد جديد للإطلاق.

ولفتت إلى أنه ومن المخطط أن تصل فترة عمل "طيبة -1" إلى أكثر من خمسة عشر عامًا بما يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.