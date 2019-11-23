أخبار مصر | 5 أشياء حدثت وأنت نائم.. تأخر إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1" وحركة القطارات وكشف أثري جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 أشياء حدثت وأنت نائم.. تأخر إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1" وحركة القطارات وكشف أثري جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تأخير حركة القطارات بسبب أعمال الصيانة
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة، اليوم السبت، على بعض خطوط الهيئة.
منطقة القاهرة أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة
رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 30 دقيقة
تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة -1"
وفي سياق آخر، كشفت الحكومة المصرية في بيان لها، أن سبب تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري الأول للاتصالات "طيبة -1"، هي أسباب فنية، على أن تقوم الشركة بتحديد موعد الإطلاق.
وتابع البيان: "ومن المخطط أن تصل فترة عمل " طيبة -1 " إلى أكثر من خمسة عشر عامًا بما يساهم فى توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل".
اكتشاف آثار جديدة تعرف عليها
ومن ناحية أخرى، تستعد وزارة الأثار صباح اليوم السبت للإعلان عن كشفت أثري جديد وصفه الدكتور خالد العناني وزير الأثار بالضخم، وكشف مصادر من داخل وزارة الآثار، تفاصيل جديدة عن الكشف حيث أكدت أنه كشف رائع وضخم.
مكان وموقع الكشف الجديد
مومياوات حيوانات وطيور متعددة
القبض على 5 مصريين في السعودية
ألقت قوات الأمن السعودية، القبض على 5 مصريين تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، وبتهمة ارتكاب جريمة السرقة.
وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد تم القبض على تشكيل عصابي يحمل الجنسية المصرية، قاموا بسرقة المستودعات ومقار الشركات والمؤسسات التجارية من خلال كسر الأقفال الخارجية.
ولفتت إلى أن المتهمين أقروا بارتكاب 42 حادثة، وصلت قيمتة المسروقات فيها إلى مبلغ المليون وسبعمائة ألف ريـال.
رضوى الشربيني ترتدي الحجاب على الهواء
قامت الإعلامية رضوى الشربيني، بارتداء الحجاب على الهواء مباشرة في برنامجها "هي وبس"، المذاع على قناة "cbc سفرة".
واستضافت "الشربيني"، في برنامجها مصممة الأزياء "صباح مجدي"، والتي تحدثت عن طرق ارتداء الحجاب، والـ"إيشارب".
وقامت "الشربيني"، بتجربة ارتداء الحجاب، وعلقت على ذلك قائلة: "حلو أوي عليا.. صح.. يارب أبقى محجبة أنا مش عايز أشيلها".
الجدير بالذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامجها "هي وبس"، على قناة "cbc سفرة" من الخميس إلى السبت في تمام الساعة السادسة مساءً.