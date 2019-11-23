أخبار مصر | عاجل.. بيان مهم من السكة الحديد

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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حجم التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة، اليوم السبت، على بعض خطوط الهيئة.

وأوضحت الهيئة، أن سبب هذه التأخيرات، أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل الآتي: