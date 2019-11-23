شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء نهاراً بارد ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «13- 24»، إسكندرية «14- 23»، قنا «14- 27»، الأقصر «15– 28»، وأسوان «16– 28».