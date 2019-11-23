شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يوزع 2150 قطعة ملابس على متحدي الإعاقة والأيتام بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، مساء اليوم الجمعة، على هامش زيارته التي تستمر يومين لمحافظة أسيوط، معرض مركز التدريب المهني التابع لمديرية القوى العاملة بالمحافظة، مشيدا بجودة منتجات المركز.

وأعطى وزير القوي العاملة توجيهات لمدير مديرية القوي العاملة بأسيوط حازم على حسن، بتوزيع 2150 من منتجات مركز التدريب المهني التابع للمديرية على جميع متحدي الإعاقة، والأيتام والأطفال بلا مأوى الموجودين بالجمعيات الأهلية والأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، وذلك خلال المناسبات والأعياد لرسم البهجة والسعادة إلى قلوبهم .

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وقام الوزير يرافقه نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، بتوزيع نحو 70 شنطة بها منتجات المركز على ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والأطفال بلا مأوي، بالجمعيات الأهلية المسجلة بمديرية التضامن بأسيوط، وشملت بيجامات أطفالي، وبنطلونات أولادي، وعباءات حريمي، وجيبات، وملابس أطفال رضع، فضلا عن مشغولات يدوية «مفارش» ومرايل مطبخ، وفساتين سواريه للسيدات والبنات والأطفال.

وداعب الوزير الأطفال من ذوي القدرات الخاصة، في أثناء توزيعه الهدايا عليهم وفي أثناء تفقده المعرض والتقط صورة تذكارية معهم.

واستمع الوزير إلى كورال من ذوي القدرات الخاصة، حيث قامت هايدي محمود بإلقاء أغنية (ليالينا) للفنانة ورده، وأحمد عبدالباسط بإلقاء شعر في حب الأم، ومصطفي كمال، أغنية عنابي للفنان أحمد رشدي، وأخير ألقي حسن أحمد قصيدة تحت عنوان «تأشيرة».

وقام الوزير بتكريم فريق الكورال بمنحهم شهادات تكريم وتقدير لمجهوداتهم المتميزة في الغناء وإلقاء الشعر، طالبا منهم المزيد من النجاح والتفوق المستمر في هواياتهم، والتقط صوراً تذكارية معهم، مؤكدا لهم أن الاحتفاء بهم هو حق أصيل لهم علينا، وعلى الدولة انطلاقا من اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بذوي القدرات الخاصة وإعلان ٢٠١٨ عاما لهم.