شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على شبل أسد محنط داخل غرفة سقارة المكتشفة حديثا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن وزارة الآثار، بعد ساعات قليلة، عن اكتشاف جديد بمنطقة آثار سقارة، وبمتابعتنا لحظة بلحظة عن الجديد، نستعرض أبرز ملامح تلك الاكتشاف.

عثر على غرفة مدفون بها عدد من الحيوانات المحنطة، لقطط، إلى جانب تمثال على هيئة قطة كبيرة، ولكن تم إجراء دراسات عليها نظرا لكبر حجمها، وهو ما تبين أنه شبل أسد محنط وليس قطة، إلى جانب وجود نمس محنط.

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كما تم العثور داخل الغرفة الموجودة بمنطقة آثار سقارة، وتنتمى إلى العصر المتأخر، على مجموعة كبيرة من التماثيل، منها تمثال ضخم لجعران، وتماثيل لأبو منجل، وأخرى لحيات مثل ثعبان الكوبرا.

والغرفة التى تقع فى موقع البوباسطيون، وهى منطقة مخصصة للحيوانات المقدسة، تمتلئ بالعديد من الحيوانات المحنطة والتماثيل بأحجام مختلفة الشكل والحجم، بالإضافة إلى العثور على صناديق خشبية ملونة وعليها نقوش.

والغرفة المكتشفة تحوى عددا كبيرا من الحيوانات المحنطة، والتماثيل الملونة، بحالة جيدة للغاية، تملأ ما يقرب من 30 فاترينة.