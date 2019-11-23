شكرا لقرائتكم خبر عن "الإصلاح الزراعى": لجان رقابية على 6700 جمعية لمتابعة صرف الأسمدة الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجدى الشراكى ، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى التابع لوزارة الزراعة، إن هناك لجان رقابية على 6700 جمعية زراعية " اصلاح –ائتمان-استصلاح " لمتابعة توزيع الأسمدة على الزراعات الشتوية ، " بالمعاينة على الطبيعة من خلال اللجان المشكلة من قبل وزارة الزراعة .

وأضاف رئيس جمعية الإصلاح ، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، أن جمعيات الإصلاح لديها خطة تتبعها سنويا بشأن توفير احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة الأزوتية ،مؤكدا أن هناك لجان رقابية لتوزيع الأسمدة والمعاينة على الطبيعة للسيطرة على تجارة السوق السوداء، والحد من عمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات الوهمية.

يذكر أن قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية ، قام بتوزيع منشور صرف الأسمدة الشتوية لجميع الزراعات دفعة واحدة بالكامل بالأسعار المدعمة " شيكارة اليوريا 164.5 جنيه ، والنترات 159.5 جنيه ، ويتم الصرف بالمعاينة على الطبيعة من قبل اللجان المشكلة على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية المشكلة بالقطاع ومديريات الزراعة.