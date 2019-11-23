شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق جديد على المحمول لضمان دقة قراءة عدادات الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، لإطلاق تطبيق جديد على الهواتف المحموله لتسهيل عملية تسجيل القراءات على المواطنين الذين يرغبون فى ارسال القراءة بانفسهم.

ومن المقرر أن يتم إطلاق التطبيق خلال الأيام القليلة القادمة ، ليكون متاح لجميع المواطنين على مستوى الجمهوريه ، و ذلك بهدف القضاء على مشاكل فواتير الكهرباء الخاطئة الناتجة عن عدم دقة القراءات والتى تمثل عبء على المواطنين.

وتسعى شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة العدادات بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء، إلى وضع حلول جزرية للقضاء على مشاكل الفواتير تصب فى مصلحة المواطن و الدولة معا.