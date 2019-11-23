"تداعيات أزمة سد النهضة" وكشف جبانة سقارة.. أخبار متوقعة ليوم السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (أ ش أ):

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة نظر إعادة محاكمة 47 متهمًا في القضية المعروفة بـ"اقتحام قسم شرطة التبين".

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها.

الجيزة.. يعقد وزير الآثار الدكتور خالد العناني، في العاشرة صباحا، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الكشف الأثري الجديد بمنطقة جبانة سقارة الأثرية والذي توصلت إليه أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة.

القاهرة.. تقوم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بزيارة، معرض "القاهرة.. أحبك" المقام بسينما الهناجر، ويصطحبها رئيس مهرجان القاهرة السينمائي محمد حفظي، في جولة داخل المعرض الذي يسلط الضوء على الجذور السينمائية الثرية للقاهرة، التي تعد موطن واحدة من أقدم صناعات السينما في العالم.

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القاهرة.. تعقد الجمعية المصرية للأمم المتحدة برئاسة السفير عزت البحيري، ندوة بعنوان "تداعيات أزمة سد النهضة الإثيوبي"، بحضور نخبة من المتخصصين في السياسة والاقتصاد والقانون.

القاهرة.. يعقد المعهد القومي لعلوم الليزر المؤتمر الدولي العاشر لتطبيقات الليزر (ICLA 10)، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي للمعهد ومرور 25 عامًا على إنشائه (1994 - 2019).

طوكيو.. يصل إلى العاصمة اليابانية طوكيو البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في زيارة يلتقي خلالها الإمبراطور الياباني "ناروهيتو".

موسكو.. يعقد رئيس الوزراء الروسي، زعيم حزب "روسيا الموحدة" دميتري مدفيديف، لقاء مع رئيس إقليم الشيشان رمضان قاديروف لبحث مسألة إزالة الحواجز الأمنية بين بعض جمهوريات شمال القوقاز في روسيا الاتحادية.