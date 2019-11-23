مصر | اليوم.. سماع المرافعة في إعادة اجراءات محاكمة متهمين بـ"خلية الوراق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. سماع المرافعة في إعادة اجراءات محاكمة متهمين بـ"خلية الوراق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر اليوم السبت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين فى القضية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الوراق الإرهابية" والمقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة، المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم إلى المرافعة.

وجاء بأمر الإحالة أنهما فى 25 يناير 2015، بدائرة قسم الوراق، أسسا المتهمان أحمد عبد الحفيظ، وحاتم محمد إبراهيم، وآخر متوفى جماعة إرهابية فيما بينهم ومن أغراضها الدعوة لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على القوات الشرطية ومؤسسات الدولة وقد استخدموا الإرهاب لتنفيذ مشاريعهم الإجرامية.

وشرعا المتهمان وثالث متوفى فى قتل قتل المجنى عليهم مأمورى الضبط القضائى سامى عزت محمود فهمى، والنقيب عبد الرحمن شحاتة، وقوات الشرطة المرافقة لهما بأن أطلق المتهم المتوفى صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية من سلاحه قاصدًا الخلاص منهم حال تواجد المتهمين رفقته على مسرح الواقعة إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه.