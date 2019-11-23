شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ساعات.. رابع جلسات محاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق الثانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، رابع جلسات محاكمة المتهمين فى القضية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق والمعروفة لـ"خلية الوراق الثانية" وجاء أمر الإحالة، أنهم فى 25 يناير 2015 بدائرة قسم الوراق، أسس المتهمان أحمد عبد الحفيظ وحاتم محمد إبراهيم وآخر متوفى، جماعة إرهابية فيما بينهم ومن أغراضها الدعوة لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على القوات الشرطية ومؤسسات الدولة واستخدموا الإرهاب لتنفيذ مشاريعهم الإجرامية. Advertisements

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