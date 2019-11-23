س و ج.. كيف نفهم برنامج التأسيس العسكرى فى المدارس الفنية؟

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- كم مدرسة تم استهدافها من برنامج التأسيس العسكرى فى المدارس الفنية؟
استهدف برنامج التأسيس العسكرى فى المدارس الفنية 27 منشأة تعليمية بواقع مدرسة فنية فى كل محافظة.
- لماذا تم تطبيق برنامج التأسيس العسكرى فى المدارس الفنية؟
لتحقيق الانضباط وحتى يستفيد الطلاب من الدراسة وتغيير سلوكيات الطلاب فى المدارس الفنية وايضا تغيير الصورة الذهنية عن طلبة المدارس الفنية.
-ما هو برنامج التأسيس العسكرى؟
التأسيس العسكرى أو التربية العسكرية عبارة عن حصص التربية العسكرية يتلاقها الطالب خلال اليوم الدراسى فى شكل تأهيل وتوجيه عن العسكرية وعروض عسكرية ورياضية.
- هل التأسيس العسكرى برنامج او منهج دراسى؟
هناك مواد نظرية وعملية لبرنامج التأسيس العسكرى ومادة نجاح ورسوب ومخصص لها درجات ولكنها غير مضافة لمجموع الطالب.
- ما هى طبيعة الدراسة فى الجزء النظرى من برنامج التأسيس العسكرى؟
عبارة عن محاضرات فى الفصول التعليمية يحصل عليها الطالب لتوعيته بالثورات وتاريخ مصر وخطورة الشائعات والإرهاب.
- ماذا عن الدراسة فى الجزء العملى لبرنامج التأسيس العسكرى فى المدارس الفنية؟
- تشمل الدراسة فى الجزء العملى تدريبات لياقة بدنية وعسكرية وتعليم الطالب بعض الأمور العسكرية مثل التحية العسكرية والصفا والانتباه.
- من يقوم بتعليم الطلاب التأسيس العسكرى فى المدارس الفنية؟
هناك أفراد من قوات الدفاع الشعبى مسؤولين عن منح برامج التأسيس العسكرى فى المدارس الفنية.
- كيف أثر برنامج التأسيس العسكرى فى شخصية الطلاب بالمدارس التى تم تطبيقها فيه؟
حدثت نقله كبيرة ونوعية فى تفكير وشخصية الطلاب من طالب غير منضبط إلى شخص حريص على الحضور والانصراف وعدم الغياب خلال الأيام الدراسية وأيضا حريص على احترام الأخرين فى المدرسة وخارجها.
- هل لبرنامج التأسيس العسكرى تأثير على المواطنة؟
أدى تطبيق التأسيس العسكرى على الطلاب إلى زيادة الوعى والانتماء والولاء للوطن وحب الجيش المصرى والشعور بالتضحية والفداء من أجل بلدهم.
كيف استعدت المدارس لتطبيق برنامج التأسيس العسكرى فيها؟
شهدت المدارس تجهيزات معينة فى أرضية طابور الصباح ودهان بعض الأماكن داخل المدرسة وتجهيز فصول تعليمية لحضور المحاضرات فيها من قبل الطلاب بشاشات تفاعلية.
-هل سيتم تطبيقه فى باقى المدارس الفنية على مستوى الجمهورية؟
تدرس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات المعنية إمكانية تطبيقه على جميع المدارس من عدمه وفق الإمكانيات البشرية المتاحة.
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