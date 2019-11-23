شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يطالب بالمساواة مع الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسلت إدارة النادي المصري خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، تطلب فيه قيام الاتحاد بمخاطبة قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية للعمل على زيادة عدد مشجعي المصري في مبارياته بالمجموعة الأولى من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشر ليتراوح بين 5 آلاف إلى 10 آلاف مشجع، وذلك تماشياً مع ما هو متبع مع الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية.

وأكدت إدارة النادي المصري في خطابها أن زيادة عدد مشجعي المصري سيحقق مبدأ المساواة مع الأندية المصرية ويخفف حالة الاحتقان لدى جماهير النادي المصري التي تسعى لمؤازرة ناديها خلال دور المجموعات من النسخة السابعة عشر للبطولة التي يريد فيها الجميع داخل النادي المصري الوصول إلى أبعد مدى خلالها والمنافسة على تحقيق اللقب وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بالمؤازرة الجماهيرية الفعالة.