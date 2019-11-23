شكرا لقرائتكم خبر عن من كواليس جلسات "بيت المقدس".. 4 معلومات عن محاولة استهداف القمر الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت دائرة الإرهاب، المعقدة بطرة، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 208 متهما من عناصر بيت المقدس، فى اتهماهم بارتكاب 54 جريمة ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين، واستمعت المحكمة لأقوال الشهود فى واقعة استهداف القمر الصناعى والذين أدلوا بالعديد من المعلومات منها :

1ــ 12 يناير 2019استمعت المحكمة لأقوال الشهود فى واقعة استهداف القمر الصناعى بالمعادى.

2 ــ الشهود أكدوا استهداف القمر الصناعى بقذيفة "أر بى جى" وإتلاف جزء من أحد الأطباق.

3 ــ أحد المجندين الذى شهد أمام المحكمة أكد أنه شاهد واقعة إطلاق قذيفة على القمر الصناعى أثناء تواجده خدمة بالبرج من ولكنه لم يرى من قام بإطلاق القذيفة.

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4 ـ شاهد الإثبات سلامة كامل، أكد أنه سمع صوت انفجاريين من ناحية السور الجنوبى لقطعة أرض فضائى اتجاه القمر الصناعى وبالفحص تبين وجود قذيفة "أر بى جى" محطمة، وتسببت فى إتلاف جزء من طبق الأقمار الصناعية.