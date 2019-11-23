شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل" تنهى دراسات أولى مراحل مشروع ربط بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة النقل، أن الحكومة تدرس تنفيذ مشروع للربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط بغرض خلق شريان تجارى جديد يربط بين مصر ودول القارة الإفريقية.

وأضافت وزارة النقل، أنه تم إنهاء دراسات المرحلة الأولى من المشروع لربط مصر ودول القارة الإفريقية وزيادة حجم التبادل التجارى.

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وبدأت الحكومة المصرية فى التواصل مع كل المنظمات الدولية العاملة فى مجال المياه، والتنسيق لعقد عدد من الأحداث رفيعة المستوى خلال أسبوع القاهرة للمياه أكتوبر المقبل، منها اجتماع وزراء المياه فى منظمة التعاون الإسلامى الذى سيناقش فرص تمويل للمشروعات الخاصة بالمياه فى هذه الدول.

وتم التنسيق بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى ليستضيف أسبوع القاهرة للمياه اجتماع وزراء المبادرة الرئاسية للبنية التحتية بأفريقيا والتى تجمع 11 دولة، وتطرح عددا من مشروعات الربط بين دول القارة منها ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، والقاهرة – كيب تاون، ومن المقرر أن تطرح هذه المشروعات للمناقشة فى أجندة الاجتماع خلال اسبوع القاهرة للمياه.

كما تم التنسيق مع عدد من الجهات المانحة مثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" لتنظيم عدد من الورش والجلسات الخاصة بتحديث طرق الرى واستخدام الرى الحديث، بالإضافة إلى الشراكة بين الاتحاد الأوروبى وعدد من جهات التمويل.