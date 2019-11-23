شكرا لقرائتكم خبر عن 9 ديسمبر أخر موعد لتسليم أراضى بيت الوطن بدمياط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الإسكان، أن يوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر المقبل أخر موعد لتسليم أراضى مشروع بيت الوطن للمصرين بالخارج بمدينة دمياط الجديدة.

‫وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: بالنسبة لقطع الأراضى بالمنطقة الساحلية ـ أنه يتم بمنطقة شمال الدولي الساحلي، تسليم القطع أرقام (‪17‪ – 20 – 32 – 46 – 47 – 51‫ – 112 – 119 – 120 – 121 – 130)، يوم الخميس 2019/11/21، وتسليم القطع أرقام (138 – 139 – 141 – 145 – 170 – 208 – 221 – 228 – 236 – 248 – 249)، يوم الأحد 24/11/2019، وتسليم القطع أرقام (253 – 258 – 272 – 298 – 300 – 305 – 306 – 308 – 309 – 328 – 329)، يوم الإثنين 2019/11/25.

‫وأشار المهندس محمد السيد مصطفى رجب، إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضى بمنطقة الحديقة الدولية (‪BB)، من 1 : 14، يوم الأحد 2019/11/17، ومن 15: 28، يوم الإثنين 2019/11/18، ومن 29 : 42، يوم الثلاثاء 2019/11/19، والقطع من 43 : 56، يوم الأربعاء 2019/11/20، ومن 57 : 70، يوم الخميس 2019/11/21، ومن 71 : 84، يوم الأحد 2019/11/24، ومن 85 : 98، يوم الإثنين 2019/11/25، ومن 99 : 112، يوم الثلاثاء 2019/11/26، ومن 113 : 126، يوم الأربعاء 2019/11/27، ومن 127 : 140، يوم الخميس 2019/11/28، ومن 141 : 154، يوم الأحد 2019/12/1، ومن 155 : 167، يوم الإثنين 2019/12/2، ومن 168 : 180، يوم الثلاثاء 2019/12/3.

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‫وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى بمنطقة الحديقة الدولية (‪B)، أرقام (1 – 24 – 25 – ‪35‪ – 51 – 55 – 57 – 68 – 75 – 80‫ – 81 – 91)، يوم الأربعاء 2019/12/4، وتم تخصيص أيام الخميس 2019/12/5، والأحد 2019/12/8، والإثنين 2019/12/9، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

‫وفيما يتعلق بقطع الأراضى الأكثر تميزاً بمنطقة الحديقة الدولية، قال المهندس محمد السيد مصطفى رجب: سيتم تسليم القطع (من 1 : 5 – ومن 7 : 12 – ومن 14 : 18)، يوم الأحد 2019/11/17، والقطع (من 19 : 21 – ومن 23 : 35)، يوم الإثنين 2019/11/18، والقطع (من 36 : 51)، يوم الثلاثاء 2019/11/19، والقطع (52 – 53 – ومن 55 : 62 – ومن 64 : 68)، يوم الأربعاء 2019/11/20، والقطع (من 69 : 71 – ومن 73 : 81 – ومن 84 : 86)، يوم الخميس 2019/11/21، والقطع (من 87 : 101)، يوم الأحد 2019/11/24، والقطع (من 102 : 116)، يوم الإثنين 2019/11/25، والقطع (من 118 : 120 – ومن 122 : 133)، يوم الثلاثاء 2019/11/26، والقطع (134 – 135 – ومن 137 : 149)، يوم الأربعاء 2019/11/27، والقطع (من 150 : 164)، يوم الخميس 2019/11/28، والقطع (من 165 : 174 – ومن 176 : 180)، يوم الأحد 2019/12/1، وتم تخصيص أيام الخميس 2019/12/5، والأحد 2019/12/8، والإثنين 2019/12/9، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.