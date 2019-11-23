شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير أوروبى يكشف: واحد من بين كل ثلاثة أطفال فى تركيا يولد تحت خط الفقر والان مع تفاصيل الخبر
وذكرت الصحيفة التركية المعارضة، أنه وفقًا لبيانات مركز الدراسات الاقتصادية والمجتمعية، الصادرة في بشهر أبريل الماضي، المستندة إلى تقارير هيئة الإحصاء التركية، فإن واحدا من بين كل ثلاثة أطفال في تركيا ينشأ في فقر مادي، بينما يعيش 7 ملايين وألف و6 أطفال في فقر مادي مدقع.
وأشارت صحيفة زمان، إلى أن التقرير كشف أن أغلب الأطفال الذين يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم من التدفئة والتغذية، ولا يستهلكون البروتينات أو اللحوم أو الأسماك، ولا يملكون هاتفا محمولا أو تلفازا ملونا أو ماكينة غسيل ملابس في منازلهم، يعيشون بنسبة أكبر في منطقتي جنوب شرق وغرب الأناضول.
ونقلت الصحيفة التركية المعارضة، عن نائب مدير مركز الدراسات الاقتصادية والمجتمعية في جامعة بهتشه شهير، والباحث في مركز السياسات في إسطنبول، الدكتور جوكتشا أويصال، تأكيده على ضرورة وضع سياسات تقضي على المشكلات الدقيقة التي قد تكون سببًا في نقل الفقر المدقع من الأطفال إلى الأجيال القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير أوروبى يكشف: واحد من بين كل ثلاثة أطفال فى تركيا يولد تحت خط الفقر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.