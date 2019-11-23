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تقرير أوروبى يكشف: واحد من بين كل ثلاثة أطفال فى تركيا يولد تحت خط الفقر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت المعارضة التركية الضوء على التقارير الدولية التى تكشف عدد الأطفال الذين يعيشون فى فقر داخل تركية، حيث نقلت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، تقرير لشبكة الأنباء الأوروبية تؤكد فيه أن النسبة الأكبر من الأطفال الفقراء يعيشون خاصة في المناطق ذات الغالبية الكردية فى تركيا.

 

وذكرت الصحيفة التركية المعارضة، أنه وفقًا لبيانات مركز الدراسات الاقتصادية والمجتمعية، الصادرة في بشهر أبريل الماضي، المستندة إلى تقارير هيئة الإحصاء التركية، فإن واحدا من بين كل ثلاثة أطفال في تركيا ينشأ في فقر مادي، بينما يعيش 7 ملايين وألف و6 أطفال في فقر مادي مدقع.

 

وأشارت صحيفة زمان، إلى أن التقرير كشف أن أغلب الأطفال الذين يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم من التدفئة والتغذية، ولا يستهلكون البروتينات أو اللحوم أو الأسماك، ولا يملكون هاتفا محمولا أو تلفازا ملونا أو ماكينة غسيل ملابس في منازلهم، يعيشون بنسبة أكبر في منطقتي جنوب شرق وغرب الأناضول.

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ونقلت الصحيفة التركية المعارضة، عن نائب مدير مركز الدراسات الاقتصادية والمجتمعية في جامعة بهتشه شهير، والباحث في مركز السياسات في إسطنبول، الدكتور جوكتشا أويصال، تأكيده على ضرورة وضع سياسات تقضي على المشكلات الدقيقة التي قد تكون سببًا في نقل الفقر المدقع من الأطفال إلى الأجيال القادمة.

 

 

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