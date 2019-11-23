شكرا لقرائتكم خبر عن قطع التيار الكهرباء عن 39 منطقة بالأقصر لإجراء صيانة المحولات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم السبت، فصل كلي للتيار الكهربى عن محطة محولات إسنا الجديدة جهد 33/11 ك ف، وذلك بناءاً على طلب مدير عام شبكات إسنا، وذلك من الساعة 5 صباحاً وحتى الساعة 9 صباحاً، لإجراء صيانة للمحولات ورفع كفاءتها قبل دخول فصل الشتاء.
وأضاف قطاع توزيع كهرباء الأقصر – في بيان صحفي – أن المناطق المتأثرة بالفصل هى الوحدة المحلية لمجلس قروي النمسا "القرايا – حاجر القرايا – النمسا"، ومناطق "المستشفى العام - المستشفى التخصصي- شارع البحر - مجلس المدينة - مركز شرطة إسنا - النيابة الادارية - النيابة العامة - المحكمة - شارع أحمد عرابى - نقطة شرطة إسنا - التأمينات - عملية المياه بالمكسر - جسر السيالة - الشئون الاجتماعية بالمكسر - الجبل - الشيخ سعد - الهميمي- الصرف الصحى – التموين".
كما سيتم قطع الكهرباء بمناطق "الضرائب العقارية - الرى - الشركة الايطالية - المطحن - عزبة الخزان"، ومجلس قروى النجوع ويضم "عزبة صالح – نجع أبو حميد – الفارسية – حمردوم – النواصر – باويل – أبو زعفة"، ومجلس قروى أصفون وأصفون شرق الترعة "الصاوى – أبو جمعة – الميزان"، ومجلس قروى إسنا ويضم "نجع أحمد سعيد – الجهينات"، ويهيب قطاع توزيع كهرباء الأقصر بالمواطنين المقيمين بالمناطق المتأثرة بساعات الفصل اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي ساعات الفصل.
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